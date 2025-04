Morre idosa que foi abandonada pelo filho advogado em Cais de Goiânia A mulher, de 85 anos, estava em condições deploráveis e morreu em decorrência de uma infecção generalizada Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h21 ) twitter

Morreu a idosa que foi abandonada pelo filho advogado no Cais do Jardim América, em Goiânia (GO).

A mulher, de 85 anos, estava em condições deploráveis, apesar de receber uma pensão de R$ 30 mil. De acordo com a certidão de óbito, a idosa morreu em decorrência de uma infecção generalizada.

O filho advogado, de 51 anos, foi preso, mas em seguida liberado. Ele irá responder por maus-tratos e exploração financeira.