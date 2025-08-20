Motorista bêbado é preso por dirigir em zigue-zague em Caldas Novas (GO)
Após denúncias, o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que deu acima do permitido
Um motorista foi preso em Caldas Novas (GO) por dirigir em zigue-zague na GO-139. Após denúncias, o suspeito foi localizado e submetido ao teste do bafômetro, que deu acima do permitido. A cidade, por ser turística, tem alta incidência de prisões por embriaguez ao volante, especialmente nos fins de semana. A polícia tem intensificado as fiscalizações para coibir esses riscos.