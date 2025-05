Motorista de aplicativo é sequestrado e abandonado em mata Vítima aceitou uma corrida em Anápolis (GO) e foi surpreendida por três criminosos Balanço Geral Goiás|Do R7 20/05/2025 - 17h03 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h03 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi sequestrado e assaltado por três criminosos que se passaram por clientes em Anápolis (GO). Após aceitar uma corrida, os bandidos entraram no carro e amarraram o homem com o cinto de segurança. Além de ter objetos roubados, ele foi obrigado a fornecer senhas bancárias e depois abandonado em uma área de mata no Jardim Curitiba 3, em Goiânia (GO).