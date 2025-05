Motorista de carro de luxo mata mulher em acidente de trânsito O motorista do veículo, de 23 anos, estava em regime aberto e possuía passagens por estelionato, furto e roubo Balanço Geral Goiás|Do R7 26/05/2025 - 15h03 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h03 ) twitter

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo um carro de luxo em Aparecida de Goiânia (GO). A vítima, Maria Clara, faleceu no local, e o marido dela está hospitalizado. O motorista do veículo de luxo, de 23 anos, estava em regime aberto e possuía passagens por estelionato, furto e roubo. Ele fugiu após o acidente e está foragido.