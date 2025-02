Motorista dopado atropela duas mulheres em ponto de ônibus Homem dirigia uma caminhonete, que invadiu o meio-fio e atingiu as vítimas. Segundo relatos, ele estava sob efeito de remédios controlados Balanço Geral Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h33 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h33 ) twitter

Em Goiânia (GO), duas mulheres foram atropeladas em um ponto de ônibus. O caso aconteceu em frente a um condomínio de luxo, na região sudoeste. Uma caminhonete desgovernada subiu na calçada, atingiu a estrutura do ponto de ônibus e arremessou as vítimas para longe. Elas foram socorridas e passam bem.

Segundo relatos de moradores, o condutor da caminhonete estava em estado de sonolência e com uma pulseira de hospital no braço. Em uma foto tirada pela polícia, é possível ver o motorista dormindo dentro do carro, onde foram encontrados remédios de uso controlado.

O homem foi levado para a delegacia e fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas peritos do IML confirmaram que ele estava sob efeito de drogas, possivelmente dos medicamentos encontrados no veículo.