Motorista que sofreu acidente tenta marcar perícia no INSS há um ano Iury, que enfrenta dificuldades para trabalhar devido à perda de força no braço, tem lutado para receber o Auxílio-Acidente, mas sem sucesso Balanço Geral Goiás|Do R7 24/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h31 )

Um motorista de aplicativo, que sofreu um acidente em 2023, tem lutado há um ano para receber o benefício ‘Auxílio-Acidente’ pelo INSS.

Iury Henrique, que enfrenta dificuldades para trabalhar devido à perda de força no braço, chegou a receber o Auxílio-Doença por cinco meses, mas, desde março de 2024, tenta obter o Auxílio-Acidente. Segundo ele, as perícias pelo INSS são constantemente reagendadas sem explicações plausíveis, o que impossibilita o recebimento do benefício.

A equipe da Record GO procurou a Previdência Social, mas não obteve retorno.