Motoristas saem no soco durante briga de trânsito em Rio Verde (GO) Apesar da intensidade do confronto, que resultou em roupas rasgadas e ferimentos, não houve registro policial ou prisões

Balanço Geral Goiás|Do R7 17/04/2025 - 14h56

