Mulher abastece carro em posto de gasolina e foge sem pagar Suspeita deixou uma dívida de R$ 350 no posto, localizado no Jardim Petrópolis, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 05/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h57 )

Uma mulher fugiu sem pagar após abastecer o carro em um posto de gasolina no Jardim Petrópolis, em Goiânia (GO). O gerente do posto registrou um boletim de ocorrência (BO) e, com a placa do veículo, espera localizar a motorista, que deixou uma dívida de R$ 350.