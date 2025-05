Mulher conhecida como ‘Maria Canivete’ é presa após matar ex-companheiro Crime aconteceu no bairro Vale dos Sonhos, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 27/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h12 ) twitter

Uma mulher foi presa após matar o ex-companheiro com um canivete. O crime aconteceu no bairro Vale dos Sonhos, em Goiânia (GO), quando Maria Valdete Cruz da Costa, conhecida como ‘Maria Canivete’, matou Cláudio Diniz com a ajuda do atual parceiro, Carlos Belchior, que já possui antecedentes criminais. Ambos foram detidos e responderão por homicídio.