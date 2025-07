Mulher de 45 anos morre após colidir moto com ônibus em Anápolis (GO) Acidente aconteceu quando a vítima, Claudia de Oliveira, tentou ultrapassar o veículo, mas acabou sendo atingida Balanço Geral Goiás|Do R7 21/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h46 ) twitter

Uma mulher de 45 anos morreu após colidir a moto com um ônibus em Anápolis (GO). A vítima, Claudia de Oliveira, tentou ultrapassar o ônibus, que estava saindo da rodoviária, mas acabou caindo da moto e sendo fatalmente atingida pela roda traseira do veículo. O motorista parou e acionou o SAMU, mas a morte foi constatada no local. A Polícia Civil investiga o acidente.