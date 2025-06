Mulher é presa após fazer compras com cartão de crédito achado na rua Em vez de procurar o dono do cartão, a suspeita resolveu comprar chocolates, refrigerantes e um urso de pelúcia, totalizando R$ 60 Balanço Geral Goiás|Do R7 06/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h45 ) twitter

Em Caldas Novas (GO), uma funcionária de um hospital foi presa por furto qualificado após fazer compras com um cartão de crédito achado na rua. Em vez de procurar o dono do cartão, a suspeita resolveu comprar chocolates, refrigerantes e um urso de pelúcia, totalizando R$ 60. O proprietário do cartão, marido de uma colega de trabalho da mulher, recebeu a notificação da compra e acionou a polícia.