Mulher é presa por extorsão e agressão em casa de shows em Goiânia (GO) A confusão começou quando um homem discordou do valor de um programa sexual, e a acusada filmou a vítima e exigiu R$ 500 para não divulgar as imagens Balanço Geral Goiás|Do R7 18/06/2025 - 14h54 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h54 )

Em Goiânia (GO), uma mulher foi presa após extorquir e agredir um homem em uma casa de shows. A confusão começou quando o homem discordou do valor de um programa sexual. A mulher filmou a vítima e exigiu R$ 500 para não divulgar as imagens. Durante a briga, ela o agrediu com um celular, causando hematomas. Além disso, furtou o celular dele e fez uma compra de R$ 2500. A polícia encontrou a mulher com uma maquininha de cartão e dados pessoais.