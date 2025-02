Mulher é presa por furar olhos de idosa Caso aconteceu em um supermercado do bairro Viviam Parque, em Anápolis (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 06/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Anápolis (GO), uma mulher foi presa por furar os olhos de uma idosa. O caso aconteceu no bairro Viviam Parque, quando a vítima, que fazia compras em um supermercado, foi atacada com uma garrafa de vidro quebrada por uma moradora em situação de rua.

A agressora desferiu golpes no rosto da idosa com o objeto cortante e perfurou um dos olhos da vítima. A idosa foi levada ao hospital e passou por cirurgia, mas a equipe médica informou que ela perdeu a visão do olho atingido.

As imagens das câmeras de segurança do supermercado ajudaram a Polícia Militar a identificar e localizar a autora do crime. De acordo com a polícia, a mulher, que é usuária de drogas, já teria atacado outros idosos nas últimas semanas.

Ela foi autuada em flagrante e levada para a cadeia.