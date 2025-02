Mulher fica com os lábios deformados após procedimento com Karine Gouveia Segundo a vítima, a empresária teria aplicado PMMA durante preenchimento labial. Karine e o marido estão presos desde dezembro Balanço Geral Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h30 ) twitter

Mais uma vítima procurou a polícia para denunciar a empresária Karine Gouveia. A jovem teria passado por um procedimento de preenchimento labial com a profissional, que aplicou PMMA no lugar de ácido hialurônico na paciente. A vítima relata que ficou com os lábios deformados.

Karine Gouveia e o marido foram presos em dezembro por exercício ilegal da medicina. O casal teve bens apreendidos e as clínicas em Goiânia e em Anápolis (GO) foram fechadas. Nesta semana, a prisão preventiva dos dois foi prorrogada.