Mulher leva golpe ao tentar comprar carro de luxo por preço abaixo do mercado A vítima transferiu R$ 20 mil via PIX para o estelionatário, que fazia parte de uma organização criminosa Balanço Geral Goiás|Do R7 28/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h36 )

Uma mulher de Águas Lindas de Goiás (GO) foi vítima de um golpe ao tentar comprar um carro de luxo por meio de um site falso. A vítima transferiu R$ 20 mil via PIX para o estelionatário, que fazia parte de uma organização criminosa. A Polícia Civil de Goiás, em conjunto com a polícia de Mato Grosso, localizou e prendeu o golpista em Cuiabá (MT).