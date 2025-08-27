Mulheres são flagradas furtando plantas na porta de residência em Goiânia
As suspeitas, ainda não identificadas, levaram mudas de uma suculenta e de um pé de cebolinha
Duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança furtando plantas de uma residência no setor Santos Dumont, em Goiânia (GO), durante a madrugada. As suspeitas, ainda não identificadas, levaram mudas de uma suculenta e de um pé de cebolinha. A lei brasileira considera crime pegar plantas sem autorização, mesmo em locais públicos.