Mulheres são flagradas furtando plantas na porta de residência em Goiânia

As suspeitas, ainda não identificadas, levaram mudas de uma suculenta e de um pé de cebolinha

Balanço Geral Goiás|Do R7

Duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança furtando plantas de uma residência no setor Santos Dumont, em Goiânia (GO), durante a madrugada. As suspeitas, ainda não identificadas, levaram mudas de uma suculenta e de um pé de cebolinha. A lei brasileira considera crime pegar plantas sem autorização, mesmo em locais públicos.

