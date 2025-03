Mutirão oferece mais de 1.500 vagas de emprego, em Aparecida (GO) Vagas abrangem diversos setores e níveis de escolaridade Balanço Geral Goiás|Do R7 20/03/2025 - 12h38 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Aparecida de Goiânia (GO) está promovendo o ‘Emprega Aparecida’, um mutirão de empregos com mais de 1.500 vagas disponíveis para diversos setores e níveis de escolaridade.

Coordenado pela Secretaria do Trabalho, em parceria com a Associação Comercial Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG), o evento oferece oportunidades para jovens aprendizes, idosos, pessoas com deficiência e profissionais de todas as áreas.

Além das vagas, há também cursos de capacitação para aqueles que desejam melhorar suas qualificações.