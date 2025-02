Namorados são presos transportando maconha em Goiás Casal saiu de Quirinópolis para buscar a droga em Rio Verde Balanço Geral Goiás|Do R7 31/01/2025 - 14h38 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h38 ) twitter

Um casal foi preso transportando drogas em Rio Verde (GO). Os envolvidos saíram de Quirinópolis (GO) para buscar a droga, mas foram interceptados pela Polícia Civil no meio do caminho de volta.

No veículo em que o casal estava, foram encontrados 8 kg de maconha em tablete. O homem afirmou para a polícia que as drogas eram dele e que a namorada apenas estava o acompanhando.

Os dois foram presos e autuados em flagrante por tráfico. Uma investigação será feita para descobrir se a mulher realmente não teve participação no crime.