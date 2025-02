Novo CEI oferece 160 vagas para educação infantil O espaço, nomeado CEI Dorothéa Ribeiro Guimarães, fica no setor Leste Vila Nova, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 30/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h06 ) twitter

Um novo Centro de Educação Infantil (CEI) foi inaugurado em Goiânia (GO), no setor Leste Vila Nova. O espaço, nomeado CEI Dorothéa Ribeiro Guimarães, conta com 8 salas de aula, salas de diversão, refeitório e cozinha, e disponibiliza de 160 vagas para crianças.

O prefeito Sandro Mabel disse que, quando assumiu o cargo, havia um déficit de 10 mil vagas na educação infantil. Em menos de 30 dias, o número caiu para 4 mil. O plano é zerar a fila no prazo de três meses.