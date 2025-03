Novo golpe engana pessoas em busca de emprego Golpistas oferecem vagas de entregador com salários atraentes, mas exigem a compra de equipamentos de rastreamento Balanço Geral Goiás|Do R7 17/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h31 ) twitter

Um novo golpe tem enganado pessoas em busca de emprego. De acordo com uma vítima, os golpistas oferecem vagas de entregador com salários atraentes, mas exigem a compra de equipamentos de rastreamento no valor de R$1.150.

O relato da vítima destacou a importância de verificar informações e desconfiar de propostas que parecem boas demais para ser verdade. É importante saber como identificar sinais de golpes e se proteger contra fraudes online, especialmente em ofertas de emprego e promessas de sucesso fácil.