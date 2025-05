Oficial do Exército morre durante operação em Mozarlândia (GO) O militar, natural do Rio de Janeiro, não conseguiu destravar o equipamento e morreu afogado Balanço Geral Goiás|Do R7 28/05/2025 - 17h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h48 ) twitter

Um oficial do exército de 23 anos morreu durante um treinamento de paraquedismo na zona rural de Mozarlândia, em Goiás. O acidente ocorreu durante a Operação Saci, que conta com a participação de mais de 300 militares, incluindo uma equipe de Portugal. O militar, natural do Rio de Janeiro, não conseguiu destravar o equipamento e morreu afogado. O Exército Brasileiro e a Polícia Civil investigam as causas do acidente.