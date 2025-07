Ônibus de excursão colide com carreta e deixa 30 feridos na GO-164 O acidente aconteceu durante a madrugada de domingo (13); algumas das vítimas ficaram com fraturas expostas e traumatismo craniano Balanço Geral Goiás|Do R7 14/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h16 ) twitter

Na madrugada de domingo (13), um ônibus de excursão colidiu com uma carreta carregada com grãos. O acidente aconteceu na GO-164, entre a Cidade de Goiás e Faina, e deixou 30 pessoas feridas. Algumas das vítimas ficaram com fraturas expostas e traumatismo craniano. Três pessoas em estado crítico foram transferidas para o HUGOL.