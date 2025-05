Ônibus de viagem pega fogo após pneu estourar em rodovia de Rio Verde (GO) Apesar do susto e da perda de pertences, todos os passageiros conseguiram evacuar sem ferimentos Balanço Geral Goiás|Do R7 23/05/2025 - 16h09 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h09 ) twitter

Um ônibus da Viação Util, parte do grupo Guanabara, pegou fogo em uma rodovia de Rio Verde(GO) durante a madrugada. O veículo, que transportava mais de 45 passageiros de Cuiabá (MT) com destino a Goiânia (GO), sofreu uma explosão após o estouro de um pneu. Apesar do susto e da perda de pertences, todos os passageiros conseguiram evacuar sem ferimentos. A empresa investiga as causas do incidente.