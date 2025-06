Operação ‘Randandan’ tira de circulação motos barulhentas e irregulares Ação do DETRAN, em parceria com a Polícia Militar, tem como objetivo combater o uso de motocicletas com escapamentos adulterados Balanço Geral Goiás|Do R7 05/06/2025 - 16h43 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h43 ) twitter

A Operação ‘Randandan’, que combate o uso de motos barulhentas e irregulares, foi realizada hoje (05) no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). A ação do DETRAN, em parceria com a Polícia Militar, tem como objetivo retirar de circulação veículos que perturbam a população, especialmente motocicletas com escapamentos adulterados.