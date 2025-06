Operação ‘Sucatão’ combate comércio de produtos furtados em ferros-velhos Ação está sendo realizada em Aparecida de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 24/06/2025 - 15h06 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Operação ‘Sucatão’ está sendo realizada em Aparecida de Goiânia (GO) para coibir a venda de produtos furtados em ferros-velhos e empresas de sucatas. Com apoio da prefeitura e órgãos locais, quatro estabelecimentos foram fiscalizados, resultando em notificações por irregularidades. Nenhuma peça suspeita foi encontrada, mas as fiscalizações continuarão ao longo da semana.