Parceria transforma Aparecida de Goiânia (GO) com novos investimentos Desafios da gestão municipal são enfrentados com o apoio do Governo Estadual

Balanço Geral Goiás|Do R7 28/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share