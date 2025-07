Passageira de moto morre após ser atingida por carro que fez conversão proibida O motorista do veículo tentou fugir, mas foi impedido Balanço Geral Goiás|Do R7 02/07/2025 - 16h31 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h31 ) twitter

Uma passageira de uma moto morreu em um acidente no Setor Sul, em Goiânia (GO), após um carro fazer uma conversão proibida à esquerda. O motorista do veículo tentou fugir, mas foi impedido. Câmeras de segurança registraram o acidente, que está sendo investigado.