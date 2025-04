Passageira sobrevive a capotamento de ônibus em MG por causa do cinto de segurança O pai da passageira compartilhou como o cinto de segurança salvou a vida da filha, que ainda ajudou a resgatar uma criança Balanço Geral Goiás|Do R7 08/04/2025 - 16h13 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h13 ) twitter

A Record GO conversou com o pai de uma passageira que sobreviveu ao acidente com o ônibus da Real Expresso no Triângulo Mineiro (MG). O pai, Tiago Martins, compartilhou como o cinto de segurança salvou a vida da filha, que ainda ajudou a resgatar uma criança.

O ônibus, que saiu de Anápolis (GO), tombou em alta velocidade. Segundo relatos, muitos passageiros não estavam usando o cinto e foram arremessados fatalmente para fora do veículo.