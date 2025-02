Pegos com a boca na botija: falsos funcionários são presos por furto de fios Suspeitos usavam uniformes e foram surpreendidos em um poste pela polícia Balanço Geral Goiás|Do R7 23/01/2025 - 19h21 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Cidade Satélite São Luiz, em Aparecida (GO), dois homens foram presos por se passarem por funcionários de uma empresa de telefonia para furtar fios de cobre. Os suspeitos, que estavam com uniformes falsos da companhia, cometeram o crime às 6h da manhã de hoje (23) e foram pegos em flagrante pela polícia.

Eles utilizaram uma escada e alicates para arrancarem os fios, mas, antes de irem embora, a polícia foi acionada por um morador. Os suspeitos, de 25 e 26 anos, não tinham passagens criminais. Segundo eles, os fios seriam vendidos por cerca de R$800.

Os dois foram levados à delegacia e vão responder por furto qualificado.