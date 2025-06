Pitbull invade casa e mata cachorro pequeno, em Rio Verde (GO) O dono do pitbull já tinha registros anteriores de ataques, aumentando a preocupação local Balanço Geral Goiás|Do R7 04/06/2025 - 15h13 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h13 ) twitter

Em Rio Verde (GO), um pitbull atacou e matou um cachorro pequeno, após invadir uma casa. A polícia prendeu o dono do pitbull por omissão na guarda de animal perigoso. Testemunhas relataram que o cão quase atacou uma criança. O dono do pitbull já tinha registros anteriores de ataques, aumentando a preocupação local.