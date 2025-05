Polícia apreende 105 kg de skunk escondidos em caixas de frutas Carga de entorpecentes tinha origem em Rondônia com destino a Brasília (DF) Balanço Geral Goiás|Do R7 20/05/2025 - 14h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h55 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 105 kg de skunk, conhecida como ‘super maconha’, na BR-364, em Jataí (GO). A droga estava em um caminhão, escondida em caixas de frutas vazias. Segundo o motorista do veículo, a carga tinha origem em Rondônia com destino a Brasília (DF). O caminhoneiro e um casal foram presos, todos responderão por tráfico interestadual de drogas.