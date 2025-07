Polícia apreende mais de mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai Carga de 1.400 maços tinha Tocantins como destino Balanço Geral Goiás|Do R7 14/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h17 ) twitter

Mais de 1.400 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Goiânia (GO). A carga, vinda do Paraguai com destino a Tocantins, estava embalada com rótulos falsificados de produtos brasileiros. Todo o material foi encaminhado para a Receita Federal.