Polícia cria cartilha para orientar sobre o golpe do 'falso advogado' Ação é realizada pela Polícia Civil e OAB de Goiás Balanço Geral Goiás|Do R7 24/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h10 )

A OAB-GO e a Polícia Civil lançaram uma cartilha para orientar sobre o famoso golpe do ‘falso advogado’. Nos últimos dois anos, várias pessoas foram vítimas da fraude.

Os criminosos se passam por advogados e tiram dinheiro das vítimas por meio de informações de processos judiciais que estão disponíveis na internet. A pena para os golpistas vai de 4 a 8 anos de prisão, pelo crime de fraude eletrônica.

A cartilha com as orientações será divulgada no site e nas redes sociais da polícia.