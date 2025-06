Polícia descobre esquema de tráfico de drogas envolvendo motoristas de aplicativo Os motoristas, cadastrados em plataformas legais, transportavam as drogas sob ordens recebidas via WhatsApp; 21 pessoas foram presas Balanço Geral Goiás|Do R7 05/06/2025 - 15h19 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h19 ) twitter

A Operação ‘Entrega Cancelada’, da Polícia Civil, prendeu 21 pessoas envolvidas em um esquema de tráfico de drogas que utilizava motoristas de aplicativo como entregadores. Os motoristas, cadastrados em plataformas legais, transportavam as drogas sob ordens recebidas via WhatsApp. A investigação revelou que a organização criminosa era liderada por uma família, com pai, mãe e filho agora presos.