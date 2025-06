Polícia desmantela quadrilha que furtava veículos para vender peças O grupo tinha divisões de tarefas e atuava na ocultação e revenda de peças de automóveis furtados de outros estados Balanço Geral Goiás|Do R7 13/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h42 ) twitter

Uma operação policial em Goiânia (GO) desarticulou uma associação criminosa especializada em furtar veículos para revenda de peças no mercado clandestino. A ação resultou em dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão, com provas coletadas ao longo de meses. O grupo tinha divisões de tarefas e atuava na ocultação e revenda de peças de veículos furtados de outros estados.