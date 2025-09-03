Polícia encontra drogas na casa de um dos irmãos que se envolveu em briga com policial civil A investigação revelou que o suspeito buscou uma arma em uma caminhonete para confrontar o policial Balanço Geral Goiás|Do R7 03/09/2025 - 16h43 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h43 ) twitter

O delegado Sérgio Henrique conversou com a RECORD sobre o caso do policial civil que atirou em dois irmãos durante uma briga em Aparecida (GO). A investigação revelou que um dos irmãos buscou uma arma em uma caminhonete para confrontar o policial. Na casa dele, foram encontradas drogas e uma pistola. Ele foi detido.