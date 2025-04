Polícia fecha clínicas de bronzeamento artificial ilegais em Goiânia Durante a operação, 6 pessoas foram presas, entre elas empresários e blogueiras Balanço Geral Goiás|Do R7 11/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h07 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma operação em Goiânia (GO) contra clínicas de bronzeamento artificial ilegais. A operação foi iniciada após a denúncia de uma cliente que ficou com queimaduras depois de realizar um procedimento em uma clínica do Setor Bueno.

Durante a operação, 6 pessoas foram presas, entre elas dois donos de uma clínica, uma dentista e duas blogueiras. Nas clínicas fiscalizadas, foram apreendidos produtos vencidos e câmaras de bronzeamento. A polícia também autuou um marceneiro que produzia as máquinas de bronzeamento no setor Parque Santa Rita.