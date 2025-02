Polícia fecha o cerco às organizações criminosas em Goiás Estratégias para combater as quadrilhas têm sido reforçadas pela Polícia Civil e Polícia Militar do estado Balanço Geral Goiás|Do R7 11/02/2025 - 13h59 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h59 ) twitter

A Polícia Civil e a Polícia Militar têm reforçado as estratégias para combater organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Goiás. O objetivo é intensificar as investigações e atacar os núcleos financeiros das quadrilhas. Além de ser rota para o tráfico, Goiás também é destino para lavagem de dinheiro obtido com a venda de drogas.

Outra preocupação da polícia goiana é o aumento de laboratórios montados em bairros da periferia da capital e em cidades da região metropolitana para refinar os entorpecentes.

O tráfico no estado é comandado por três facções criminosas: uma com sede em São Paulo, outra com sede no Rio de Janeiro e a terceira criada em Goiás. Para enfrentar as facções, 15% dos policiais efetivos da PM estão focados no monitoramento das quadrilhas.