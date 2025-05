Polícia investiga roubo violento ocorrido em Pirenópolis (GO) no ano passado Na ocasião, dois criminosos invadiram uma fazenda, ameaçaram um morador com arma de fogo e exigiram a transferência de dinheiro Balanço Geral Goiás|Do R7 09/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil realizou mandados de busca e apreensão em Pirenópolis (GO), relacionados a um roubo violento ocorrido em novembro do ano passado. Na ocasião, dois criminosos invadiram uma fazenda, ameaçaram um morador com arma de fogo e exigiram a transferência de dinheiro. A investigação agora busca identificar os autores, que são suspeitos de serem moradores de Pirenópolis e Aparecida de Goiânia (GO).