Polícia ouve motorista de caminhão envolvido no acidente que matou três jovens Em depoimento, ela contou que o carro adentrou a via de forma repentina, em alta velocidade, sem que o acidente pudesse ser evitado Balanço Geral Goiás|Do R7 31/07/2025 - 15h33

A polícia está investigando o acidente envolvendo um carro e um caminhão que vitimou três jovens em Aparecida de Goiânia (GO). A motorista do caminhão prestou depoimento e contou que o carro adentrou a via de forma repentina, em alta velocidade, sem que o acidente pudesse ser evitado. Outras testemunhas serão ouvidas. Um dos passageiros do carro sobreviveu e permanece hospitalizado.