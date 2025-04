Polícia realiza operação na ‘rota do tráfico’ entre Goiás e Mato Grosso do Sul Mais de 200 kg de maconha foram apreendidos em Campo Grande Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h26 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma operação para desmantelar um esquema interestadual de tráfico de drogas.

A operação, denominada ‘Rota 67’, começou em agosto do ano passado, quando um casal foi preso em flagrante por transportar 100 kg de maconha. Por meio de investigações, a polícia descobriu uma rota do tráfico, que passava pelo Mato Grosso do Sul com destino a várias cidades de Goiás, incluindo Jataí, Serranópolis, Quirinópolis e Rio Verde.

Na quarta-feira (09), a polícia cumpriu mandados de prisão em Campo Grande (MS), onde 8 pessoas foram presas e mais de 200 kg de maconha apreendidos.