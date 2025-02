População de Morrinhos recebe atendimentos médicos e veterinários gratuitos A primeira edição do ano do programa ‘Deputados Aqui’, de iniciativa da Assembléia Legislativa de Goiás, aconteceu no último fim de semana na cidade Balanço Geral Goiás|Do R7 25/02/2025 - 12h20 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h20 ) twitter

A primeira edição do ano do programa ‘Deputados Aqui’, de iniciativa da Assembléia Legislativa de Goiás, aconteceu no último fim de semana em Morrinhos (GO).

Os moradores da cidade foram beneficiados com diversos tipos de serviços gratuitos, entre eles atendimentos médicos e veterinários