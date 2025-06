Posto de combustíveis em Valparaíso (GO) é assaltado três vezes em uma semana Os suspeitos, já conhecidos por aterrorizar Goiânia (GO), chegam de moto e realizam os roubos em menos de 30 segundos Balanço Geral Goiás|Do R7 10/06/2025 - 15h08 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h08 ) twitter

Em Valparaíso de Goiás (GO), um posto de combustíveis foi assaltado três vezes em menos de uma semana por uma dupla de criminosos. Os suspeitos, já conhecidos por aterrorizar Goiânia (GO), chegam de moto e realizam os roubos em menos de 30 segundos. O clima de insegurança preocupa frentistas e o dono do posto, que pedem mais ação da Polícia Militar na região.