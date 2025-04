Pratos com peixe são preparados em bares de Goiânia A repórter Larissa Dourado visitou o bar da Dona Cleusa para provar pratos alternativos à carne vermelha Balanço Geral Goiás|Do R7 08/04/2025 - 16h16 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h16 ) twitter

A repórter Larissa Dourado visitou um bar em Goiânia (GO) para provar pratos feitos com peixe, entre eles costela de caranha, filé de tilápia, moqueca de peixe, bolinho de bacalhau e caldo de peixe.

No bar da Dona Cleusa, a preparação é cuidadosa e o uso de temperos específicos garantem uma experiência culinária única. Com um ambiente familiar e pratos preparados com carinho, o local é ideal para quem busca alternativas à carne vermelha.