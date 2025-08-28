Produtor sertanejo é investigado em esquema de combustíveis ligado ao PCC
Ivan Carlos Miyazato foi citado no processo, juntamente com o traficante Jonas Silva Correa
Uma megaoperação do Ministério Público de São Paulo revelou um esquema bilionário de fraudes em postos de combustíveis ligados ao narcotráfico em todo o país. O produtor musical sertanejo Ivan Carlos Miyazato foi citado no processo, juntamente com o traficante Jonas Silva Correa, conhecido como ‘Gordão’, um dos nomes de destaque da facção criminosa PCC.