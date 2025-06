Professor universitário de 58 anos é apedrejado durante festa junina em Jataí (GO) Segundo informações, o ataque aconteceu após uma discussão entre os agressores e a vítima Balanço Geral Goiás|Do R7 30/06/2025 - 14h48 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h48 ) twitter

Um professor universitário de 58 anos foi apedrejado por quatro homens na porta de um bar em Jataí (GO). O ataque aconteceu após uma discussão com um dos agressores durante uma festa junina. Dois envolvidos foram presos e a polícia busca os outros dois. O professor, que recentemente participou do resgate de um garoto autista que se perdeu em uma fazenda, está internado em estado grave.