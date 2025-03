Quadrilha lucra R$1,5 milhão por semana derretendo fios de cobre em Goiás Ação da polícia, no setor Santa Genoveva, flagrou o carregamento de uma carreta com 30 toneladas de cobre Balanço Geral Goiás|Do R7 24/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h07 ) twitter

A Polícia Civil de Goiás realizou uma operação para desmantelar uma quadrilha envolvida na receptação de fios de cobre furtados.

A ação ocorreu em um galpão no setor Santa Genoveva, onde agentes flagraram o carregamento de uma carreta com 30 toneladas de cobre. O chefe do esquema foi preso e um carro de luxo apreendido.

De acordo com a polícia, o grupo lucrava R$1,5 milhão por semana derretendo os fios furtados e enviando para uma empresa receptora em São Paulo.