Quatro fugitivos de alta periculosidade são capturados no Mato Grosso Os criminosos fugiram de um presídio em Mineiros (GO), depois de cavarem um buraco em uma cela e pularem o muro da prisão Balanço Geral Goiás|Do R7 21/03/2025 - 13h09 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação conjunta das forças policiais de Goiás e Mato Grosso resultou na captura de quatro fugitivos de alta periculosidade.

Os criminosos, acusados de latrocínio, homicídio e tráfico de drogas, fugiram de um presídio em Mineiros (GO), depois de cavarem um buraco em uma cela e pularem o muro da prisão. Eles foram encontrados no Alto do Araguaia (MT).

A polícia também está investigando a participação de cúmplices de fora da prisão. Três pessoas já foram identificadas e confessaram que facilitaram a fuga.

Os fugitivos agora serão transferidos para presídios de segurança máxima.