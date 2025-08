Quatro suspeitos são presos por assassinar adolescente em emboscada Jefferson Souza dos Anjos, de 17 anos, foi agredido e morto em uma área isolada de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 05/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h54 ) twitter

Um jovem de 17 anos foi brutalmente agredido e assassinado em Goiânia (GO). Jefferson Souza dos Anjos foi atraído por um grupo de jovens para uma emboscada em uma área isolada, próximo ao Jardins do Cerrado 7. A motivação do crime foi uma guerra de facções. A polícia prendeu quatro envolvidos e busca o mandante do crime, que está foragido no Rio de Janeiro.