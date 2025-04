Rádio Positiva FM celebra 20 anos com grande festa no Passeio das Águas O evento, que reuniu um grande público, contou com a presença de apresentadores que distribuíram brindes e agitaram a plateia Balanço Geral Goiás|Do R7 24/04/2025 - 20h53 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h53 ) twitter

A Rádio Positiva FM comemorou 20 anos com uma celebração especial no Passeio das Águas, em Goiânia (GO).

O evento, que reuniu um grande público, contou com a presença de apresentadores que distribuíram brindes e agitaram a plateia. A parceria com a RECORD Goiás também foi celebrada, reforçando a colaboração entre as duas entidades.

A festa contou com a presença da cantora Marília Tavares, que elogiou o público caloroso de Goiânia. A comemoração dos 20 anos promete continuar ao longo do ano com mais surpresas e eventos.